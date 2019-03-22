Вбереже від сліпоти: вчені створили "клей" для очей

Американські дослідники створили гель, за допомогою якого можна склеювати порізи рогівки очей або заповнювати виразки та інші пошкоджені ділянки на її поверхні.

Отвори на рогівці, які спричинені травмою або інфекцією контактними лінзами, можуть спричинити сліпоту або ж такій людині знадобиться операція. Про перші підсумки випробування на тваринах пише журнал Science Advances.

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Однією з проблем для хірургів та військових є те, що для зупинки кровотеч та рак на органах зору чи біля них, необхідно дуже багато часу, а звичайний суперклей дуже токсичний та крихкий.

Вчені вирішили розв'язати цю проблему, скориставшись желатином — одним з найпростіших природних "клеїв". Нещодавно фізики виявили, що якщо обстріляти їх спалахами ультрафіолету на певних довжинах хвиль, то молекули желатину склеюються між собою. Але світло ультрафіолету небезпечне для очей.

Тому вчені змінили іншими органічними речовинами – триетаноламін та еозин. Після цього речовина почала перетворюватися на більш міцне і при цьому прозоре полімерне з'єднання при освітленні цілком безпечним синім світлом.

Це дозволяє використовувати речовину його для "заклеювання" ран очей, обробляючи їх желатиновим гелем в темній кімнаті і потім просто включаючи світло. Речовина отримала назву GelCORE.

Вона успішно склеювала чималі порізи і заповнювала дрібні "ямки" на поверхні рогівки, не викликаючи запалень і сприяючи заростанні пошкоджених ділянок.

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