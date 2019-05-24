Вбивають частіше: назвали найбільш небезпечні види сигарет
Куріння сигарет без фільтра вбиває набагато частіше, ніж використання сигарет з фільтром. Але це не означає, що куріння з фільтрами є безпечними для здоров’я людини.
До такого висновку прийшли вчені Медичного університету Південної Кароліни в Чарльстоні (США), пише MedicalXpress.
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Фахівці провели аналіз даних 14 тисяч осіб віком від 55 до 74 років. При цьому враховувалося число щодня викурених сигарет.
Обчислювався такий показник, як кількість пачок-років (pack years). 30 пачок-років показує, що людина курила по одній пачці в день протягом 30 років або дві пачки в день протягом 15 років.
Середнє значення цього показника досягало 56 пачок-років, при цьому у кожного учасника було не менше 30 пачок-років.
За словами дослідників, у тих, хто курить сигарети без фільтра, ризик раку легенів збільшувався на 40%. Крім того, ймовірність смерті підвищується на 30%.
Інші види сигарет – легкі, ультралегкі та ментолові – так само небезпечні, як і звичайні сигарети з фільтром. При цьому люди, що вживають легкі і ультралегкі сигарети, рідше кидають курити.
Вчені поки не з'ясували, чому сигарети без фільтра є найнебезпечнішими, але підозрюють, що це може бути пов'язано з високою концентрацією токсичних смол.
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