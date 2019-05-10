Вбивця №1: назвали головну причину передчасної смерті

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Назвали головну причину передчасної смерті
Назвали головну причину передчасної смерті / providentfireplus.com

Американські вчені з'ясували, що захворювання серця є основною причиною потрапляння в лікарню і передчасної смерті.

Лише в США мільйони людей страждають від серцевої недостатності, викликаної поширенням ожиріння і діабету.

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Дослідники провели аналіз даних Центрів з контролю і профілактики захворювань про основні й супутні причини смерті близько 48 мільйонів людей в період з 1999 по 2017 роки, інформує EurekAlert!.

Вони скорегували за віком коефіцієнт смертності від серцевої недостатності серед людей 35-84 років.

З'ясувалося, що з 2012 року все більше людей помирає через проблеми з серцем. 6 мільйонів осіб страждають від цих проблем, прогноз для хворих у загальному несприятливий.

Для боротьби з цією ситуацією вчені радять зосередитися на зниженні факторів ризику, включаючи високий артеріальний тиск, високий рівень холестерину і діабет.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
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