Вчені дізналися, де саме зароджується хвороба Альцгеймера

Накопичення токсичних бляшок в мозку вважається головною причиною розвитку невиліковної хвороби Альцгеймера.

Накопичення білків бета-амілоїдів в мозку є головною причиною загибелі нейронів, що запускають незворотний процес нейродегенерації. Вчені з Массачусетського технологічного інституту вияснили, що хвороба зароджується в глибоких ділянках мозку, перед тим, як порушити роботу гіпокампу.

Читайте також: Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи

Хвороба Альцгеймера – що це? Хвороба Альцгеймера, або Деменція – уражає одного з 20 людей віком понад 65 років. Існують різновиди цієї хвороби, які також уражають людей молодшого віку. Хвороба пошкоджує "сіру речовину" головного мозку, що призводить до втрати пам’яті та слабоумства. Це порушення мозкових процесів, а не фізичних функцій.

Де зароджується хвороба Альцгеймера

Дослідники змогли визначити конкретні ділянки мозку, в яких зароджуються патологічні процеси. Це допоможе впоратись з хворобою.

Експерименти з мишами свідчать, що накопичення токсичних бляшок починається в сосцевидному тілі, порожнині прозорої перегородки та субікулумі.

Перераховні ділянки мозку хвороба вражає до проникнення в гіпокамп і кору головного мозку, які відповідають за пам’ять і когнітивні функції. З їх ураженням і пов’язані неприємні симптоми.



Розвиток хвороби поділяють на чотири стадії когнітивних і функціональних порушень

Як відкриття допоможе лікувати хворобу Альцгеймера

Згодом вчені підтвердили результати на тканинах людини. Вони припустили що, якщо хвороба зароджується, наприклад, в сосцевидному тілі, то щільність бляшок повинна збільшуватися пропорційно розвитку хвороби.

Аналіз тканин довів, що на пізній стадії хвороби щільність амілоїдних скупчень – вища.

Зміни в мозку людини при розвитку хвороби Альцгеймера виникають за аналогічним типом, – резюмували автори дослідження.

Розуміння ділянки зародження хвороби дозволяє розробити нові терапевтичні стратегії.