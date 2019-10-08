Вчені дізналися, де саме зароджується хвороба Альцгеймера
Накопичення токсичних бляшок в мозку вважається головною причиною розвитку невиліковної хвороби Альцгеймера.
Накопичення білків бета-амілоїдів в мозку є головною причиною загибелі нейронів, що запускають незворотний процес нейродегенерації. Вчені з Массачусетського технологічного інституту вияснили, що хвороба зароджується в глибоких ділянках мозку, перед тим, як порушити роботу гіпокампу.
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Хвороба пошкоджує "сіру речовину" головного мозку, що призводить до втрати пам’яті та слабоумства. Це порушення мозкових процесів, а не фізичних функцій.
Де зароджується хвороба Альцгеймера
Дослідники змогли визначити конкретні ділянки мозку, в яких зароджуються патологічні процеси. Це допоможе впоратись з хворобою.
Експерименти з мишами свідчать, що накопичення токсичних бляшок починається в сосцевидному тілі, порожнині прозорої перегородки та субікулумі.
Перераховні ділянки мозку хвороба вражає до проникнення в гіпокамп і кору головного мозку, які відповідають за пам’ять і когнітивні функції. З їх ураженням і пов’язані неприємні симптоми.
Розвиток хвороби поділяють на чотири стадії когнітивних і функціональних порушень
Як відкриття допоможе лікувати хворобу Альцгеймера
Згодом вчені підтвердили результати на тканинах людини. Вони припустили що, якщо хвороба зароджується, наприклад, в сосцевидному тілі, то щільність бляшок повинна збільшуватися пропорційно розвитку хвороби.
Аналіз тканин довів, що на пізній стадії хвороби щільність амілоїдних скупчень – вища.
Зміни в мозку людини при розвитку хвороби Альцгеймера виникають за аналогічним типом, – резюмували автори дослідження.
Розуміння ділянки зародження хвороби дозволяє розробити нові терапевтичні стратегії.
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