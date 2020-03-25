Вчені Ісландії стверджують, що вони виявили 40 мутацій коронавірусу

Вчені Ісландії стверджують, що вони знайшли сорок мутації нового виду коронавірусу, який поширився з китайського міста Ухань і охопив страхом весь світ.

Про це пише видання Daily Mail. Додамо, що в Ісландії станом на 25 березня зафіксовано 648 випадків коронавірусу без смертей.

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Мутація – це біологічний процес, який може зробити вірус таким, який буде атакувати людський організм.

Вчені вважають, що ця інфекція ховалася у тварин роками, можливо, навіть десятиліттями, перш ніж вона набула здатності заражати людину.

Зафіксовано зараження двома штамами коронавірусу

Крім того, вчора, 24 березня, як повідомив журнал Reykjavík Grapevine, пацієнт в Ісландії заразився двома штамами нового коронавірусу. Другий штам Covid-19 є мутацією первісної версії, яка зародилася в китайському місті Ухань.

На думку вчених, штам після мутації є агресивнішим, адже пацієнт заразив людей, які контактували з ним, саме цим штамом.

Мутація в зразку пацієнта з подвійною інфекцією ще не виявлена ​​в аналізах людей за межами Ісландії.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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