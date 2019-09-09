Вчені наблизились до пояснення природи ліні

Серед тварин є активні особини, а є – ледачі й повільні створіння. Лінощі як особлива властивість закладена в геномі.

Це з'ясували американські ендокринологи. Про їх дослідженні пише Medical Xpress.

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Вчені виявили у щурів специфічний ген PKIA, пов'язаний з фізичною активністю. У 2009 році Френк Бут, один з авторів дослідження, відібрав для експерименту 80 самців і 80 самок щурів. Вчений спостерігав, як гризуни обертають бігові колеса, і на основі експериментів розділив тварин на фізично активних і тих, хто ухилявся від навантаження.

Бут схрещував "спортсменів" один з одним, "ледарі" розмножувалися окремо. Так йому вдалося виявити генетичні особливості тих і інших щурів. Виявилося, що гену PKIA у "ледачих" щурів було менше.



Вчені знайшли гени ліні

Ймовірно, схильність деяких людей до неробства теж можна пояснити генетично, але це ще належить з'ясувати.

"Генну терапію ускладнює те, що більшість хронічних хвороб спричинені не лише одним геном. Наприклад, у цукровий діабет 2-го типу залучено понад 150 генних варіацій", – сказав Бут.

За його словами, малорухливий спосіб життя є причиною понад 40 хронічних захворювань. Дослідження "ледачих" генів може допомогти в їхній профілактиці.

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