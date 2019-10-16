Імунну систему "навчили" шукати приховані ракові клітини

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Ракові клітини
Ракові клітини / bionewscentral.com

Новий метод успішно протестований для декількох типів раку. Тестування проводили на мишах. Ймовірно, терапія допоможе вилікувати пухлини, які не піддаються лікуванню нині.

Вчені з Єльського університету розробили систему для визначення прихованих ракових клітин в організмі.

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Нова технологія допоможе імунній системі розпізнати та знищити ракові клітини.

Метод об’єднує вірусну генну терапію і технологію редагування генів CRISPR. Тепер замість точкового пошуку і редагування фрагментів ДНК, метод, що має назву MAEGI шукає тисячі генів, що асоціюються з раком, а потім допомагає розпізнати їх розташування і підсилює сигнали.

Автори порівнюють технологію з помаранчевими комбінезонами, як метод "надягає" на пухлинні клітини, аби імунна система змогла їх швидко знайти та знешкодити.


Нова технологія буде ефективною в боротьбі з усіма типами раку

В ході експерименту з мишами, вчені досягли зменшення чи видалення пухлин меланоми, молочної та підшлункової залоз. Ефект був досягнутий навіть для тих клітин, які знаходилися далеко від осередкової пухлини.

Вчені вважають, що технологія буде ефективна для багатьох типів раку. Дослідження будуть продовжені.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Онкозахворювання Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина дослідження
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