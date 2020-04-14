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Вчені назвали ефективний спосіб продовжити життя

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Вчені назвали ефективний спосіб продовжити життя / Unsplash

Фізичні вправи є ефективним способом відновлення серцевих м'язів і збільшує тривалість життя.

Вчені медичної школи Стенфорда опублікували статтю в журналі Nature Metabolism.  

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У науковому експерименті йдеться, про те, що тканини м'язів у літніх тварин, які більше бігають за своїх однолітків, відновлюються краще.

Дослідження провели за участю лабораторних мишей віком 20 місяців, що еквівалентно 60-70 років у людей, і віком 3-4 місяці, що еквівалентно людському віку в 20-30 років.

Літні миші пробігали щоночі, в середньому, п'ять кілометрів, а молоді – 10 кілометрів. Згодом стало відомо, що у старших тварин м'язи краще відновлювалися, ніж у гризунів того ж віку, у яких не було доступу до бігового колеса. Цей ефект не спостерігався у молодих тварин.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я дослідження Здоров'я Здорове життя
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