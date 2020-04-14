Вчені назвали ефективний спосіб продовжити життя
Фізичні вправи є ефективним способом відновлення серцевих м'язів і збільшує тривалість життя.
Вчені медичної школи Стенфорда опублікували статтю в журналі Nature Metabolism.
Читайте також Що найбільше дратує чоловіків у поведінці жінок: відповідь психолога
У науковому експерименті йдеться, про те, що тканини м'язів у літніх тварин, які більше бігають за своїх однолітків, відновлюються краще.
Дослідження провели за участю лабораторних мишей віком 20 місяців, що еквівалентно 60-70 років у людей, і віком 3-4 місяці, що еквівалентно людському віку в 20-30 років.
Літні миші пробігали щоночі, в середньому, п'ять кілометрів, а молоді – 10 кілометрів. Згодом стало відомо, що у старших тварин м'язи краще відновлювалися, ніж у гризунів того ж віку, у яких не було доступу до бігового колеса. Цей ефект не спостерігався у молодих тварин.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Майже 200 співробітників ООН захворіли коронавірусом: декілька людей померлисьогодні , 05:01
-
У МОЗ пояснили, до якої катастрофи може призвести відвідування церков на Великденьсьогодні , 11:41
-
У Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть монахасьогодні , 09:56
-
Скільки коронавірус живе на купюрах та на одязі: нове дослідженнясьогодні , 15:06
-
В Івано-Франківську захворіли 430 медпрацівників: у місті не вистачає персоналу в лікарняхсьогодні , 15:07
-
Від коронавірусу в Україні померло 98 людей: статистика по областяхсьогодні , 14:07