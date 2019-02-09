Вчені назвали продукт, який допомагає боротися з депресією

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Волоські горіхи допомагають боротися з депресією
Волоські горіхи допомагають боротися з депресією / Фото з відкритих джерел

Регулярне вживання невеликої кількості волоських горіхів знижує ризик розвитку депресії та може ефективно допомагати в боротьбі проти неї.

Несподівану користь волоських горіхів виявили вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, передає Nutrients.

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У дослідженні взяли участь понад 26 тисяч осіб, яких поділили на кілька груп залежно від кількості споживання горіхів. Науковці також враховували шкідливі звички у добровольців, що здатні впливати на ризик депресії. 

Виявилося, що невелика кількість волоських горіхів, що з'їдаються щодня, допомагало підвищити захищеність людей від депресії.

Люди, які вживали мінімум 24 грами волоських горіхів на добу, на 26% рідше стикалися з депресією в порівнянні з тими, хто не їв горіхів,
– зауважили вчені.

Також, регулярне споживання горіхів допомагає підвищити метаболізм, зменшити ризики виникнення артриту, злоякісних пухлин, хвороб серця та сповільнюють процес старіння.

via GIPHY

Особливо корисно їсти волоські горіхи у зимовий період, адже тоді збільшується ризик виникнення депресії.

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Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя дослідження Здорове харчування Депресія
Джерело: 24 Канал
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