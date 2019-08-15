Вчені назвали продукт, який зможе подолати ожиріння

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Вчені назвали продукт, який зможе подолати ожиріння
Вчені назвали продукт, який зможе подолати ожиріння / svitovid.in.ua

Ожиріння – це серйозне захворювання, яке завдає шкоди усім органам та системам в організмі. Це може спричинити серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та навіть деякі види онкозахворювань.

Вчені з США у ході дослідження виявили, що вживання квасолі рятує серце і сприяє зменшенню надмірної ваги.

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Вони провели дослід над мишами, які страждали на ожиріння. Науковці давали щодня їм квасолю. У результаті експерименту, надмірна вага гризунів значно зменшилася, покращилися показники серцево-судинної системи.

Науковці провели другий дослід, у якому вони вивчили вплив дії бобових на хворих 2 діабетом. За результатами дослідження, боби позитивно вплинули на серцевий м’яз. Науковці зафіксували завдяки бобовим зменшення пошкодження тканин та вплив на організм радикалів.

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Також вживання квасолі допоможе знизити небезпеку виникнення інсульту, діабету і серцево-судинних захворювань. Регулярно включаючи у свій раціон харчування квасолю можна успішно боротися з ожирінням.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Здорове харчування дослідження Серцево-судинні захворювання Діабет
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