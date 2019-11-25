Вчені пояснили, яке значення має гомосексуальність в природі

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Гомосексуальність в природі / ebaumsworld.com/

Зв'язки між особами однієї статті зустрічаються у 1500 видів тварин, від білого гусака до жаби. Проте вчені не могли пояснити чому так відбувається.

Протягом десятиліть біологи намагалися пояснити "дарвінівський парадокс": якщо гомосексуальна поведінка не сприяє розмноженню, чому воно не зникло в процесі еволюції?

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Вчені з Єльської школи лісівництва та екологічних досліджень нарешті відповіли на це питання.

За словами вчених, поєднання одностатевих і різностатевих зв'язків природно для видів, які розмножуються статевим шляхом. З точки зору еволюції, гомосексуальна поведінка – "нейтральний" фактор, який не позначається на виживанні виду.

Гомосексуальність не призводить до вимирання виду
Гомосексуальність не призводить до вимирання виду

Крім того, більшість тварин проявляють потяг і до своєї статі, і до протилежної. Наприклад, самці жуків-могильників спаровуються один з одним, коли поблизу не вистачає самок.

"Якщо ви будете поглиблено вивчати поведінку тварин, то здивуєтеся різноманітності життя і тому, наскільки їх поведінка не відповідає нашим уявленням", – розповіла співавторка дослідження Юлія Монк.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя ЛГБТ Світ тварин Психологія
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