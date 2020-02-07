Вчені припустили, що коронавірус передався людині від панголінів

Китайські вчені вважають, що новий вид коронавіруса міг передатися людині через здобутих браконьєрами панголінів – ящірок, які популярні на чорному ринку через луску і м'ясо, нібито завдяки своїм "лікувальним властивостям".

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на китайське телебачення. Фахівці Південно-Китайського сільськогосподарського університету та лабораторії сучасного сільського господарства Ліннань-Гуандун вивчили тисячу зразків генетичного матеріалу.

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Вчені інформують, що геном нового штаму коронавірусу, виділеного у панголінів, виявився на 99% ідентичний геному коронавірусу у хворих людей. Дослідники припускають, що панголіни можуть бути не єдиними проміжними носіями вірусу, і, ймовірно, вони могли захворіти і від інших тварин.

Протягом останніх років було чимало конфіскацій у браконьєрів нелегально перевезених панголінів, частин тіл тварин та їхніх лусок. Ящерів внесено до списку генетично зникаючих ссавців.



Панголін

Вчені намагаються дослідити потенційних носіїв коронавірусу і закликають людей не наближатися до диких тварин.

Раніше китайські дослідники припускали, що людина могла заразитися коронавірусом від змії.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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