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Вчені припустили, що коронавірус передався людині від панголінів

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Вчені припустили, що коронавірус передався людині від панголінів / Фото з відкритих джерел

Китайські вчені вважають, що новий вид коронавіруса міг передатися людині через здобутих браконьєрами панголінів – ящірок, які популярні на чорному ринку через луску і м'ясо, нібито завдяки своїм "лікувальним властивостям".

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на китайське телебачення. Фахівці Південно-Китайського сільськогосподарського університету та лабораторії сучасного сільського господарства Ліннань-Гуандун вивчили тисячу зразків генетичного матеріалу.

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Вчені інформують, що геном нового штаму коронавірусу, виділеного у панголінів, виявився на 99% ідентичний геному коронавірусу у хворих людей. Дослідники припускають, що панголіни можуть бути не єдиними проміжними носіями вірусу, і, ймовірно, вони могли захворіти і від інших тварин.

Протягом останніх років було чимало конфіскацій у браконьєрів нелегально перевезених панголінів, частин тіл тварин та їхніх лусок. Ящерів внесено до списку генетично зникаючих ссавців.

панголін
Панголін

Вчені намагаються дослідити потенційних носіїв коронавірусу і закликають людей не наближатися до диких тварин.

Раніше китайські дослідники припускали, що людина могла заразитися коронавірусом від змії.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Китай Медицина
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