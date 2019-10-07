Вчені пропонують новий спосіб лікування акне

Мікробіом має значно більший вплив на наше здоров’я та вигляд. Нещодавно вчені оголосили про те, що мікробіом значно впливає на шкіру.

Вчені про дослідження яких пишуть Science Daily, кажуть, що висипи у підлітковому та юнацькому віці, не варто розглядати як патологічний стан, а як природний стан шкіри, що адаптується до нових організмів.

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Як пояснюють учені, висипи – це запалення, що супроводжує фізіологічні зміни шкіри у підлітковому віці. Мікробом шкіри у цей період змінюється, і так вона реагує на нову мікрофлору.

А оскільки сальні залози теж працюють посилено, створюється сприятливе для розмноження бактерій середовище, і кількість висипів збільшується.



Щоб вилікувати акне в підлітковому віці – врівноважте мікробіом