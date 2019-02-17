Вчені розкрили механізм, завдяки якому сон може продовжувати життя

Науковці не раз доводили, що недостатня кількість сну призводить до проблем зі здоров'ям. Саме тому експерти радять спати не менше 7-8 годин на добу. А от американським дослідникам вдалося виявити механізм сну, який знижує ризик передчасної смерті.

Дослідники з Гарвардської медичної школи виявили, що це відбувається завдяки виробленню протизапальних молекул, пише EurekAlert!.

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Рівень цих молекул знижується через недостатній час для відпочинку.

В експерименті вчені використали генетично модифіковані миші, які схильні до розвитку атеросклерозу.

Половина гризунів достатньо спала, а інша половина гризунів мала порушений режим сну. У останньої групи виникло прогресивне ураження артерій. У них також підвищилася кількість бляшок в судинах на одну третину у порівнянні з іншою групою мишей.

Гризуни, які постраждали від порушення сну, мали вдвічі менше клітин, які безпосередньо беруть участь у розвитку запальних процесів.

До того ж, в організмі мишей з порушенням сну, вироблялося менше гормону орексин. Останній бере участь в регуляції сну і пробудження. У тих мишей, яким вводили додаткові кількості орексина, ураження кровоносних судин зменшилася.

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