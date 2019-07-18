Про що свідчать зморшки на лобі у молодому віці

Перші зморшки зазвичай виникають на обличчі після 30 років, коли в шкірі знижується вироблення білків колагену і еластину. Дослідження показують, що деякі такі зморшки сигналять про серйозні хвороби.

Так, згідно з даними, отриманими вченими з Університету Вірджинії (США), зморшки на обличчі, які чітко виникають після 30 років, можуть свідчити про можливе неалкогольне ожиріння печінки (жировий гепатоз).

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Дослідники встановили, що накопичення жиру в печінці асоціюється з дефіцитом білка ламіна. Його дефіцит обумовлює і зменшення пружності шкіри, прискорене старіння і зморшкуватість.

Спосіб заповнювати нестачу ламіна ще не придумали, вчені лише тестують поки експериментальні технології на тваринах. Але для кращого захисту печінки й поліпшення її функцій фахівці радять включати в раціон харчування яблука, авокадо і грейпфрути.

Також вчені отримали дані, що зморшки на обличчі можуть сигналити про розвиток серцево-судинних порушень.

20-річне дослідження вчених у Франції показало, зокрема, що з підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань пов'язана поява глибоких горизонтальних зморшок на лобі.

Автори цієї роботи відзначають, що кровоносні судини чола через невеликий розмір є особливо чутливими до утворення бляшок, й сильно виражені зморшки на лобі виникають через атеросклероз.

Атеросклероз – що це? Судинне захворювання, при якому на внутрішніх стінках артерій відкладаються холестеринові бляшки. Через атеросклероз значно підвищується ризик інфаркту або інсульту.

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