Вчені розповіли про користь сиру для судин

Сир захищає судини від шкоди, яку приносить натрій. Така дія ймовірно, пояснюється природними антиоксидантами, які містяться в сирі.

Такі висновки зробили вчені в ході експерименту. Вони попросили учасників дослідження дотримуватися дієти з високим вмістом натрію, відтак їх судини почали відчувати певні дисфункції.

Читайте також: Тверді сири: користь і шкода для організму

Після того, як учасників попросили додати до раціону чотири порції сиру, проблеми зникли.

Автори дослідження вважають, що відкриття допоможе мінімізувати ризики пов’язані з надмірним споживанням солі.

Всупереч тому, що існує багато причин для того, аби намагатись зменшувати споживання натрію в їжі, для багатьох людей це не просто.

"Можливо, споживаючи більше молочних продуктів, зокрема сиру – хороша альтернатива, яка допоможе знизити ризики для серця і судин, покращити їх стан", зазначають автори дослідження.