Вчені розповіли про користь сиру для судин
Сир захищає судини від шкоди, яку приносить натрій. Така дія ймовірно, пояснюється природними антиоксидантами, які містяться в сирі.
Такі висновки зробили вчені в ході експерименту. Вони попросили учасників дослідження дотримуватися дієти з високим вмістом натрію, відтак їх судини почали відчувати певні дисфункції.
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Після того, як учасників попросили додати до раціону чотири порції сиру, проблеми зникли.
Автори дослідження вважають, що відкриття допоможе мінімізувати ризики пов’язані з надмірним споживанням солі.
Всупереч тому, що існує багато причин для того, аби намагатись зменшувати споживання натрію в їжі, для багатьох людей це не просто.
"Можливо, споживаючи більше молочних продуктів, зокрема сиру – хороша альтернатива, яка допоможе знизити ризики для серця і судин, покращити їх стан", зазначають автори дослідження.
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