Вчені розробляють таблетки, які замінять тренування

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Фізичні навантаження
Фізичні навантаження / entegro.dk

Відомо, що фізичні навантаження знижують артеріальний тиск, але багатьом людям важко змусити себе регулярно займатися спортом. Хороші новини, адже скоро у них з’явиться альтернатива – молекула, яка імітує дію дієт та фізичних навантажень.

Вчені з Університету Толедо, США зазначають, що мова про бета-гідроксимасляну кислоту (БОМК).

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Бета-гідроксимасляна кислота добре знайома прихильникам кетогенної дієти. БОМК – продукт спалювання жиру замість вуглеводів.

Попередні експерименти показали, що у мишей з високим артеріальним тиском спостерігався знижений рівень БОМК в крові.

Вчені вирішили дослідити чи можна локалізувати симптоми гіпертонії, підвищивши концентрацію цієї кислоти в організмі. Для цього вони давали мишам 1,3 – бутандіол, який в печінці тварин природним шляхом перетворювався в БОМК.

Інакше кажучи, бутандіол обманював організм, змушуючи його виробляти кислоту без необхідності – дієти чи фізичних навантажень.


Фізичні навантаження знижуть артеріальний тиск

Проаналізувавши дані, вчені дійшли висновків, що 1,3-бутандіол ефективно знижував артеріальний тиск.

Вчені також відзначають, що препарат ще повинен пройти ряд тестів на безпечність та можливі побічні дії.

Проте, дослідники впевненні, що таблетки будуть ефективними для пацієнтів, у яких гіпертонія пов’язана з чуттєвістю до солі.

Решті – все ж прийдеться переборювати лінь та робити зарядку.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Ліки дослідження
Джерело: Здоров'я 24
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