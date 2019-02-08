Вчені розвінчали популярний міф про похмілля від різних видів алкоголю

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Вчені розвінчали міф про вино та пиво
Вчені розвінчали міф про вино та пиво / Фото з відкритих джерел

У народі існує думка, що при розпиванні алкогольних напоїв ні в якому разі не можна знижувати градус, а краще – взагалі не змішувати різні види спиртного. Проте, вчені розвінчали цей міф. Вони наголосили, що похмілля все одно настане, якщо у великих дозах вживати алкоголь, і не важливо чи він буде одного виду, чи різних.

Німецькі вчені вирішили дослідити, як на похмілля впливає те, що пиво нібито краще запивати вином, передає Daily Telegraph.

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Дослідники провели цікавий експеримент. Вони попросили одну групу добровольців випити майже півтора літри пива, а потім чотири великі келихи вина. У цей же час друга група пила таку ж кількість алкоголю, тільки у зворотному порядку – спочатку вино, а тоді пиво.

Через тиждень двом групам запропонували змінити черговість споживання алкогольних напоїв.

via GIPHY

Учасники експерименту самі визначали тяжкість свого похмілля.

Як виявилося, послідовність, в якому люди змішували пиво з вином, ніяк не впливає на силу похмілля. Воно все одно настане, навіть якщо особи будуть пити тільки один алкогольний напій у великих кількостях.

Дослідники також дійшли ще одного цікавого висновку – тяжкість похмілля не залежить ні від віку, ні від маси тіла, ні від досвіду вживання алкоголю.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь дослідження Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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