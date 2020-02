Вчені спростували безсимптомну передачу коронавірусу

Попередня інформація німецьких фахівців про те, що коронавірус можуть передавати пацієнти без симптомів неправдива. Повторна перевірка показала, що у пацієнтки з коронавірусом симптоми все ж були. Але потрібно бути уважнішими.

Інститут Роберта Коха (RKI) – медична держустанова Німеччини з'ясувала чи дійсно вірус може передаватися від пацієнтів, у яких ще немає симптомів, пише Science.

Як виникла плутанина

В журналі The New England Journal of Medicine (NEJM) 30 січня опублікували статтю, в якій йшлося про перші випадки зараження китайським коронавірусом в Німеччині. Інформація викликала резонанс, адже підтверджувала те, чого так боялися медичні працівники: передавати вірус 2019 nCoV можуть навіть ті, у кого немає симптомів захворювання. В такому випадку контролювати поширення хвороби стає набагато складніше.

Китайські дослідники раніше припускали, що безсимптомні пацієнти можуть передавати вірус, але доказів у них не було. Після виходу цієї статті сумніви зникли.

Жінка з Шанхая під час відрядження передала коронавірус німцю

У статті розповіли про випадки зараження, які зафіксували після того, як жінка з Шанхая побувала у відрядженні в Баварії з 20 по 21 січня, де зустрілася з першим із четвірки хворих. Тоді, як запевняли автори статті, вона не відчувала себе хворою.



Симптоми коронавірусу не є специфічними/Фото: DPA/AP IMAGES

На момент передачі інфекції, у жінки були наявні симптоми хвороби

Проблема в тому, що дослідники насправді не говорили з цією жінкою, а посилалися у своїх висновках лише на свідченнях тих, хто з нею контактував.

Вони сказали нам, що пацієнтка з Китаю не демонструвала яких-небудь ознак симптомів,

– зазначив автор статті Міхаель Хельшер.

Співробітники RKI – медичної держустанови Німеччини поговорили з цією жінкою телефоном, і виявили, що під час поїздки до Німеччини вона вже відчувала нездужання: болі в м'язах і втому. А також збивала температуру парацетамолом.

Втім, той факт, що в даному випадку відбулася помилка, не означає, що передача вірусу від безсимптомних пацієнтів не відбувається.

У ВООЗ при цьому заявляють, що навіть якщо це і так, то тип передачі відіграє незначну роль в поширенні вірусу. Люди, які чхають або кашляють, з більшою ймовірністю стануть джерелом зараження.