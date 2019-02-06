Вчені спростували користь одного зі способів омолодження

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Переливанні крові від молодих донорів не омолодить людину
Переливанні крові від молодих донорів не омолодить людину / https://www.medicalnewstoday.com/

Один зі способів омолодження, який полягає у переливанні крові від молодих донорів, неефективний, ба більше – він шкодить організму.

Переливання крові від молодого донора не допоможе вам жити довше, а навпаки, може наблизити вас до смерті, пише The Hill.

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До такого висновку дійшов професор з Нью-Йоркського університету Марк Сігел (Marc Siegel). Він переконаний, що під час переливання "молодої крові" як антивікової терапії, існує ризики для здоров’я, зокрема, організм може просто не сприйняти кров.

Лікування, яке проводять американські клініки, в основному спрямоване на старше покоління. Вчений зазначає, що переливання крові – ризикована процедура, яка здатна привести до перенасичення залізом, появи інфекцій, алергічних реакцій і навіть до ускладнення дихання.

Переливанні крові від молодих донорів не омолодить людину
 Переливанні крові від молодих донорів не омолодить людину

До того ж, це може спричинити проблеми з імунітетом, якщо організм реципієнта відхилить донорську кров.

У підсумку, як стверджує Сігал, люди повинні ретельно подумати, перш ніж погодитися на переливання «молодої крові». Яким би привабливим не здавався цей процес, ви впускаєте в себе специфічні тіла крові іншої людини, а це, за словами професора, це не те ж саме, що заповнити бензобак автомобіля.

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Теги: Здоров'я Довголіття Лікування
Джерело: 24 Канал
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