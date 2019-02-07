Вчені спростували користь зорового контакту для покращення спілкування

Зоровий контакт "очі в очі" вважають одним з найважливіших інструментів ефективної комунікації. Проте нове дослідження вчених спростовує цей стереотип.

Науковець з австралійського університету Едіт Коуен та вчений Шейн Роджерс з Університету Кларксона в США вважають, що з таким успіхом можна дивитися і на вухо, і на лоб, і на будь-яку іншу частину голови, пише журнал Perception.

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Це є гарною новиною для всіх, хто відчуває незручність і тривогу при прямому погляді в очі.

Вчені провели експеримент, який полягав у серії коротких, 4-хвилинних діалогів заздалегідь підготовленого дослідника по черзі з кожним з майже 50 добровольців.

І дослідник, і співрозмовники використовували спеціальні окуляри, які автоматично відстежували напрямок погляду. У половині випадків дослідник спрямовував погляд прямо в очі співрозмовнику, а в іншій половині – на його рот.

Після завершення розмов учасники відповідали на кілька запитань, які дозволив вченим оцінити, наскільки сподобався їм діалог і наскільки вони були уважні і зацікавлені співрозмовником.

Експеримент не виявив жодної різниці між групами. Ба більше, учасники, яким під час діалогу в очі взагалі не дивилися, зовсім не відчували себе обділеними зацікавленими поглядами.



Головне – дивитися на частину обличчя співрозмовника

Тобто, люди не надто чутливі до певної точки фокусування погляду співрозмовника на своєму обличчі.

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