Вчені створили бактерію, яка виробляє галюциноген: для чого це потрібно

Американські вчені навчилися отримувати з бактерій психоделік псилоцибін, що міститься в галюциногенних грибах. Вони створили бактерію, що виробляє речовину у величезних кількостях.

Близько 200 видів грибів містять псилоцибін – речовина, що змінює свідомість. Вчені вважають, що псилоцибін має великий потенціал для лікування депресії та інших психічних розладів, пише Metabolic Engineering.

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Але вирощувати гриби в промислових масштабах важко, тому дослідники шукають інші способи виробництва.Олександра Адамс, Ендрю Джонс та інші вчені з Університету Майамі запропонували в якості альтернативи метаболічну інженерію.

Цей метод полягає в конструюванні організмів, трансгенні клітини які проводять нові біохімічні реакції. Основою для експериментів послужила кишкова паличка – бактерія, яку легко виростити в лабораторії.



Псилоцибін можуть використовувати для лікування депресії

Бактерії пересадили гени гриба Psilocybe cubensis. Вчені визначили штам бактерій, які виробляють найбільшу кількість псилоцибіну, і назвали його pPsilo16.

Вони дублювали цей штам і з'ясували умови, при яких бактерії активно виробляють необхідне з'єднання. Дослідники збільшили темпи виробництва псилоцибіну до 1,16 г на літр. Це найвищий результат серед генетично модифікованих організмів.

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