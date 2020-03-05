Вчені створили комп'ютер для встановлення в серце людини

Вчені створили новий крихітний комп'ютер для імплантування прямо в серце. Вони переконують, що пристрій може допомогти мільйонам людей, які страждають на серцеву недостатність.

Пристрій, який називається V-LAP, збирає дані про кров’яний тиск з правого передсердя. Про це повідомляє видання BBC.

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Крихітний комп'ютер відправляє лікарям дані, за допомогою яких медики можуть краще призначити лікування.

До сьогодні ми не мали змоги отримувати такі дані. Але тепер ми можемо призначити правильні ліки на ранній стадії, що пом’якшить симптоми й радикально зменшить необхідність йти в лікарню,

– заявив лікар Захарій Віннетт.

Як виглядає пристрій для встановлення у серце?

Комп’ютер має форму трубки, яка дозволяє йому без проблем пройти через вени пацієнта. Медики роблять прокол між лівим і правим передсердям. Потрапивши в правильне місце всередині серця, пристрій розкривається, щоб закріпитися.

Пристрій заряджається від поясу, який пацієнт одягає зовні.

За словами директора Vectorious Medical Technologies Орена Гольдштейна, вчені розробили власну технологію, яка уможливлює цифрову передачу даних без використання батареї.

Чи був пристрій імплантований в серця людей?

Наразі медики ще шукають добровольців для продовження клінічних випробувань комп’ютера.

Одним з перших пацієнтів, яким встановили пристрій, став 71-річний британець Ендрю.

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