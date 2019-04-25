Вчені створили нейромережу, яка визначає посттравматичний синдром по голосу

Американські вчені створили нейромережу, що може визначати наявність посттравматичного стресового розладу по голосу. ЇЇ точність сягає майже 90%.

Для цього дослідники провели розширені інтерв’ю з півсотнею добровольців, які брали участь в бойових діях в Іраку і Афганістані, та які страждають від посттравматичного синдрому. Про це повідомило наукове видання EurekAlert.

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На основі спеціальних досліджень, зокрема аналізу мовних особливостей, характерних для людей з синдромом: монотонна мова, слабкі інтонації, знижена жвавість розмови, і навчали нейромережу. Цей стресовий розлад з’являється у людей, які пережили психотравмуючу подію: наприклад, насильство або активні бойові дії.

Тепер його (посттравматичний синдром – 24 канал) зможуть визначити просто спілкуючись з людиною телефоном. Якщо показник буде перевищувати близько 8 або 8 з половиною, то людина це побачить. Саме так це працюватиме,

– розповів дослідник департаменту психіатрії Євген Ласка.

Тобто програмне забезпечення аналізує слова у поєднанні з частотою, ритмом, тоном і артикуляційними характеристиками мови. А для висновку про стан людини звертає увагу на емоції, почуття, психічне здоров'я та якість зв'язку.

Що таке посттравматичний синдром? Це психічний розлад, різновид неврозу, що виникає в результаті переживання однієї чи кількох психотравматичних подій. ПТСР може виникати не тільки у військових або ветеранів, а й у будь-якої людини, яка пережила серйозну травму або шокуючу подію у своєму житті.



За світовими даними, кількість тих, хто має ПТСР (серед учасників бойових дій) – коливається десь від 6% до 20% від числа усіх, хто пройшов війну.