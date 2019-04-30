Вчені успішно протестували вакцину проти раку

Дослідники з США успішно протестували на пацієнтах вакцину, яку вони самостійно розробили, проти раку товстої і прямої кишки.

Ця вакцина допомагає вберегти організм від розвитку вторинного раку, пише Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

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Статистика свідчить, що кожен другий з даним видом онкології страждає від рецидивів.

Спершу доклінічні випробування провели на гризунах, вони вивчили роботу вакцини. Після чого перевірили препарат на 10 людей з раком товстої кишки першої та другої стадії.

Добровольцям ввели вакцину, а потім брали кров через 30, 90 і 180 днів після імунізації. Випробувані зазначили, що у місці уколу виникав дискомфорт.

Після введення вакцини у пацієнтів виробилися антитіла і клітини Т-кілери. Вони впливають на білок, що виявляється в злоякісних пухлинах.

Вакцина не призвела до серйозних побічних наслідків.

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