Вчені успішно протестували вакцину проти раку

395 Читать новость на русском
Вчені успішно протестували вакцину проти раку (ілюстрація)
Вчені успішно протестували вакцину проти раку (ілюстрація) / eastvalleytribune.com

Дослідники з США успішно протестували на пацієнтах вакцину, яку вони самостійно розробили, проти раку товстої і прямої кишки.

Ця вакцина допомагає вберегти організм від розвитку вторинного раку, пише Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

Читайте також: Який продукт збільшує ризик передчасної смерті на 50%

Статистика свідчить, що кожен другий з даним видом онкології страждає від рецидивів.

Спершу доклінічні випробування провели на гризунах, вони вивчили роботу вакцини. Після чого перевірили препарат на 10 людей з раком товстої кишки першої та другої стадії.

Добровольцям ввели вакцину, а потім брали кров через 30, 90 і 180 днів після імунізації. Випробувані зазначили, що у місці уколу виникав дискомфорт.

Після введення вакцини у пацієнтів виробилися антитіла і клітини Т-кілери. Вони впливають на білок, що виявляється в злоякісних пухлинах.

Вакцина не призвела до серйозних побічних наслідків.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
сьогодні
8220
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Вакцина Онкозахворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
27 квітня 15:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 10479
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
26 квітня 16:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 2377
Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
25 квітня 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
Світлана Попова 6332
Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
22 квітня 10:48 Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
2581
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
20 квітня 15:41 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 3334
Новини
Більше новин
Залиште відгук