Вчені відкрили механізм утворення каменів в жовчному
Наявність каменів в жовчному міхурі входить в десятку найпоширеніших причин госпіталізації. Проте, досі не було відомо про те, як саме вони утворюються.
Вчені з Університету Ерланґена-Нюрнберга розкрили механізм утворення каменів відразу в трьох органах – жовчному міхурі, нирках та слинної залози.
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Вчені не лише прослідкували усі етапи утворення каменів, а й запропонували нову терапевтичну стратегію лікування.
Попередні дослідження свідчать, що в процесах зародження утворюються кристали, зокрема, у випадку жовчного міхура – це кристали холестерину.
Вивчаючи структуру каменів, вчені виявили, що вони покриті слідами особливого типу лейкоцитів, що мають назву нейтрофільні гранулоцити. Ці клітини – перша лінія захисту організму від патогенних агентів, при виявленні кристалів вони також ідентифікують їх як загрозу.
"Атакуючи кристали, клітини помирають і покривають кристали своїм генетичним матеріалом, імітуючи сітку. Потім ця сітка обвивається навколо кристалів і об’єднує їх разом. Саме так і формуються камені, приймаючи різну форму".
Утворення каменів в органах
Вивчаючи зразки жовчі, вчені виявили, що потрапляючи в липке середовище, сітки поєднуються разом з кристалами холестерину та кальцію.
"Формування каменів у жовчному міхурі можна сповільнити чи навіть зупинити, якщо впливати на ось ці сітки", – зазначив автор дослідження Ліус Муньос.
Результати дослідження важливі для вивчення природи утворення інших типів каменів, наприклад, в нирках і слинній залозі, резюмують вчені, а відтак – дослідження продовжать.
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