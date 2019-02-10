Вчені винайшли жорстокий але дієвий спосіб перемогти ожиріння

453 Читать новость на русском
Вчені винайшли новий спосіб перемогти ожиріння
Вчені винайшли новий спосіб перемогти ожиріння / Unsplash

Проблема ожиріння носить глобальний характер. Якщо вплив надмірної ваги на хвороби серця, суглобів і шлунково-кишкового тракту були доведені давно, то тепер до списку додався підвищений ризик онкології. Особливо гостро питання стоїть в США, де близько 160 мільйонів громадян страждає від ожиріння, а програми зі зниження ваги гарантують результат лише у 10% випадках.

Оригінальний спосіб вирішення проблеми запропонував доктор медичних наук з Університету Еморі Девід Протоку. Експериментальним шляхом він довів, що короткочасна заморозка блукаючого нерва притуплює відчуття голоду. В результаті це допомагає огрядним людям поступово змінити раціон.

Читайте також: Який раціон може полегшити симптоми депресії

Унікальний метод – заморозка нерва

Для експерименту були відібрані десять чоловік з індексом маси тіла від 30 до 37. Кожному з учасників радіолог через спеціальну голку ввів газ-аргон в блукаючий нерв, який пролягає від мозку до черевної порожнини і відповідає за відчуття почуття голоду. За рахунок заморозки нерва сигнали на якийсь час притупляються, і у пацієнта відпадає бажання споживати зайву кількість калорій.

 
Ожиріння – що це?
Хвороба, що збільшує ризик виникнення різноманітних захворювань, таких як: захворювання серця, діабет ІІ типу, синдром обструктивного апное сну, деякі види онкологічних захворювань раку, остеоартриту та астми Частіше всього ожиріння виникає внаслідок споживання їжі з високою енергетичною цінністю у поєднанні з недостатньою фізичною активністю.

В результаті експерименту з'ясувалося, що всі 10 учасників після процедури почували себе менш голодними, а побічних ефектів ні у кого не виявилося. Результати після 90 днів спостереження були такими: у 53% дуже істотно зменшився апетит, у 30% – помітно зменшився, а у 17% – лише трохи. В середньому учасники експерименту втратили 14% ІМТ( індекс маси тіла – ред. 24) завдяки тому, що почали менше їсти і змінили свій раціон.

Зниження апетиту без шкоди для здоров'я

Один з пацієнтів порівняв цей метод з ефектом ліків проти алкоголізму, яке викликає неприємний смак після прийому спиртного. За рахунок втрати постійного бажання насититися, організм вчиться самостійно вибирати менш калорійну їжу і переходить на споживання корисних продуктів.

Найбільший плюс цього методу в тому, що процедура не є постійною. Однієї ін'єкції вистачить приблизно на 8-12 місяців, так як нерв відновлюється дуже повільно. Проте лікар побоюється, що організм адаптується і за рахунок будь-якої резервної системи знову почне посилати сигнали про голод в мозок. Саме тому вчений зараз збирає більш численну групу для тривалого дослідження на основі наявних результатів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Приватність понад усе: незвичний будинок-фортеця посеред мегаполісу у Японії
сьогодні
4975
Теги: Здоров'я Лікування Медицина Ожиріння
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 3830
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 7933
Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
6 лютого 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
1487
Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
5 лютого 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
Оксана Вербіцька 8037
Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
5 лютого 14:04 Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
1406
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
5 лютого 13:21 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
32371
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук