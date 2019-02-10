Вчені винайшли жорстокий але дієвий спосіб перемогти ожиріння

Проблема ожиріння носить глобальний характер. Якщо вплив надмірної ваги на хвороби серця, суглобів і шлунково-кишкового тракту були доведені давно, то тепер до списку додався підвищений ризик онкології. Особливо гостро питання стоїть в США, де близько 160 мільйонів громадян страждає від ожиріння, а програми зі зниження ваги гарантують результат лише у 10% випадках.

Оригінальний спосіб вирішення проблеми запропонував доктор медичних наук з Університету Еморі Девід Протоку. Експериментальним шляхом він довів, що короткочасна заморозка блукаючого нерва притуплює відчуття голоду. В результаті це допомагає огрядним людям поступово змінити раціон.

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Унікальний метод – заморозка нерва

Для експерименту були відібрані десять чоловік з індексом маси тіла від 30 до 37. Кожному з учасників радіолог через спеціальну голку ввів газ-аргон в блукаючий нерв, який пролягає від мозку до черевної порожнини і відповідає за відчуття почуття голоду. За рахунок заморозки нерва сигнали на якийсь час притупляються, і у пацієнта відпадає бажання споживати зайву кількість калорій.

Ожиріння – що це? Хвороба, що збільшує ризик виникнення різноманітних захворювань, таких як: захворювання серця, діабет ІІ типу, синдром обструктивного апное сну, деякі види онкологічних захворювань раку, остеоартриту та астми . Частіше всього ожиріння виникає внаслідок споживання їжі з високою енергетичною цінністю у поєднанні з недостатньою фізичною активністю.

В результаті експерименту з'ясувалося, що всі 10 учасників після процедури почували себе менш голодними, а побічних ефектів ні у кого не виявилося. Результати після 90 днів спостереження були такими: у 53% дуже істотно зменшився апетит, у 30% – помітно зменшився, а у 17% – лише трохи. В середньому учасники експерименту втратили 14% ІМТ( індекс маси тіла – ред. 24) завдяки тому, що почали менше їсти і змінили свій раціон.

Зниження апетиту без шкоди для здоров'я

Один з пацієнтів порівняв цей метод з ефектом ліків проти алкоголізму, яке викликає неприємний смак після прийому спиртного. За рахунок втрати постійного бажання насититися, організм вчиться самостійно вибирати менш калорійну їжу і переходить на споживання корисних продуктів.

Найбільший плюс цього методу в тому, що процедура не є постійною. Однієї ін'єкції вистачить приблизно на 8-12 місяців, так як нерв відновлюється дуже повільно. Проте лікар побоюється, що організм адаптується і за рахунок будь-якої резервної системи знову почне посилати сигнали про голод в мозок. Саме тому вчений зараз збирає більш численну групу для тривалого дослідження на основі наявних результатів.

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