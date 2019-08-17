Створили таблетки від самотності

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Вчені розробили ліки від самотності
Вчені розробили ліки від самотності / hydraweb

Американські вчені винайшли ліки проти самотності. Препарат допоможе розслабитися та подолати страх спілкування з людьми.

Дослідники переконують, що самотність – це не лише дискомфортне відчуття, а і почуття, небезпечне для здоров`я.

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Вчені з університету Чикаго вирішили подолати проблему самотності та розробили пігулки від самотності, повідомляє The Guardian.

У їхньому складі спеціальний гормон прегненолон, що знижує тривогу, пов`язану з "ізоляцією від суспільства".

Препарат спочатку протестували на лабораторних мишах, а згодом на добровольцях, які скаржились на хронічну самотність. Учасників експерименту розділили на 2 групи: одним протягом півтора року давали пігулки від самотності, а іншим – плацебо. Жоден з учасників не знав до якої групи належить.

Виявилося, що пігулки справді діють. Провідна дослідниця Стефані Качіоппо каже, що новий препарат допоможе людям позбутися страху відторгнення та розслабить їх у спілкуванні.Проте, є противники ліків проти самотності. Ці лікарі та пацієнти порівняли пігулки з бумом таблеток проти тривожності, які формують нездорову залежність від препарату, але ніяк не усувають проблему.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Ліки Лікування
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