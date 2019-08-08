Вчені виростили ГМО-печінку людини: фото

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генномодифікована печінка
генномодифікована печінка / eurekalert.org

Вчені вперше виростили прототип людської печінки на основі генномодифікованих клітин. Штучний орган повністю повторює структуру справжньої печінки, що допоможе тестувати ліки.

Мініатюра печінки була створена для вивчення неалкогольної жирової хвороби печінки. Це захворювання пов’язане з надмірним накопиченням жиру в організмі й може призвести до цирозу та печінкової недостатності.

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Команда вчених взяла клітини шкіри людини та генетично модифікувала їх. Потім клітини імплантували в каркас печінки миші, очищеної від її власних клітин. Завдяки наявності каркасу, клітини сформували аналог людської печінки з кров’янистими судинами. Саме цей факт вирізняє розробку вчених.


Генетично модифікована печінка

Першу міні-печінку вже вдалось використати для тестування препарату, який успішно пройшов перевірку в експериментах з мишами, але провалив клінічні тести за участю людей. Виявилось, що препарат таки неефективний для лікування людей.

Вчені також зазначають, що такий прототип печінки не підходить для трансплантації. Однак, вона згодиться для тестування препаратів та допоможе розробити нові підходи терапії.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Трансплантація ГМО дослідження
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