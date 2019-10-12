Вчені вияснили, як ультразвук лікує захворювання мозку

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Ультразвукова стимуляція
Ультразвукова стимуляція / techno.bigmir.net

Ультразвукова стимуляція – перспективний спосіб боротьби з цілим рядом захворювань, включно з нейродегенерацією та депресією. Корейські вчені вперше описали механізм за яким працює ультразвукова стимуляція.

Вчені південнокорейського Інституту фундаментальних наук, про роботу яких розповідає Scince Daily, вияснили, як саме низькочастотний ультразвук впливає на активність нейронів, в тому числі рухових.

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Сфокусований ультразвук може використовуватися як ефективний інструмент для лікування захворювань головного мозку, зокрема, хвороби Паркінсона.

На відміну від електростимуляції та установлення імплантів, ця методика неінвазивна та безпечна для тканин.

Одним із перспективних підходів вважається застосування низькочастотного ультразвуку низької інтенсивності.


Ультразвукову терапію можна використовувати для лікування психологічних розладів

Експеримент з мишами показав, що в першу чергу така методика діє на кальцієвий канал TRPA1 в астроцитах головного мозку.

Білок реагує на механічні коливання клітинної мембрани й відкриває іонам кальцію шлях всередину клітин. У відповідь астроцити каналу Best1 виділяють нейромедіатор глутамат, який посилює передачу сигналів по синапсах в моторній корі.

Автори припускають, що ультразвукова стимуляція астроцитів можна використовувати для терапії як фізіологічних, так і психічних розладів. Зокрема, методика буде ефективною в боротьбі з симптомами струс мозку, деменції та депресії.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування
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