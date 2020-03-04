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Виявлено мутацію коронавірусу, яка є заразнішою

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Вчені виявили мутацію коронавірусу, яка є заразнішою / Getty Images

Китайські дослідники виявили, що коронавірус розвинувся в два підтипи, один з них більш заразний від іншого і зустрічається частіше.

Про це пише видання South China Morning Post. Covid-19 розвинувся на два основних типи (S і L), які відрізняються швидкістю передачі та географічним розповсюдженням.

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Вчені дослідили 103 зразки коронавірусу і виявили, що в ньому з’явилися вже 149 мутацій. Два основних підтипи дослідники знайшли в 101 зразку, з них 30% належать до S-типу, а 70% – до L-типу.

За словами вчених, другий L-тип є більш заразливим, ніж перший. Тип L був поширений в китайському місті Ухань на ранньому етапі спалаху коронавірусу, але після першого тижня січня він став зустрічатися набагато рідше.

Коронавірус типу S більше відповідає "старій" версії коронавірусу, який виявили у кажанів.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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