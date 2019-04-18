Вчені вперше оживили мозок мертвої тварини

Американські вчені створили систему BrainEx, яка здатна відновлювати кровообіг і деякі функції мозку свині, яка була мертвою кілька годин.

Попри це, інші нервові процеси та сприйняття відновити не вдалося, пише журнал Nature.

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Експерти зімітували кровообіг, який проходить через кровоносні судини головного мозку при температурі тіла, що дорівнює 37°C.

Спершу вчені приспали 32 свиней, після чого витягли мозок. Органи помістили в спеціальні камери системи через чотири години після смерті.

Замість крові використовувався штучна кров, яка не містила кров'яних клітин і коагулярних речовин, але переносила кисень за допомогою з'єднання на основі гемоглобіну, а також включала широкий спектр лікарських сполук.

Протягом шести годин вливання рідини автори роботи спостерігали зниження темпів загибелі клітин, часткове відновлення клітинних функцій, включаючи проходження імпульсів через синапси.

Мозок тварини зберігав свою життєдіяльність та структуру протягом 10 годин після смерті.

Це дослідження спростовує той факт, що мозок помирає миттєво. Натомість клітини органу руйнуються поступово, і деякі з цих процесів можна сповільнити.

Експеримент допоможе просунути дослідження лікування мозку після втрати кровообігу. Зокрема. Може допомогти у вивченні хвороби Альцгеймера.

Щоб випробувати експеримент на людському мозку, потрібно створили штучну кров, яка буде підходити організму людини й зможе живити орган після смерті.

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