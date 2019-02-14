Науковцям вперше вдалося вживити в груди 24-річного чоловіка з Казахстану, який страждає на серцеву недостатність останньої стадії, пристрій, який заряджається бездротовим способом.

Імплантували механічний серцевий насос науковці змогли 50 років, який також відомий як пристрій шлуночкової підтримки (ventricular assist device, VAD), пише Leviticus Cardio.

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Але вченим з Національного дослідницького центру кардіохірургії в Астані вдалося вживити перший бездротовий пристрій, імплантований в тіло людини, завдання якого – допомагати серцю перекачувати кров.

Серцева недостатність – що це? Це стан, який виникає через хвороби серця, які зменшують насосну функцію органу. Тобто, серце не може перекачувати достатню кількість крові або зменшується його наповнення.



За клінічними стадіями хронічна серцева недостатність поділяється на три стадії, остання з яких не лікується і може призвести до летальних наслідків.

Зазвичай VAD заряджається через шнур живлення, який підключений до пристрою і виходить з отвору в черевній порожнині пацієнта. Провід підключається або безпосередньо до електричної розетки для зарядки пристрою, або до зовнішнього акумулятора.

Вчені вперше вживили штучне серце з можливістю бездротової зарядки

Пацієнтам з традиційними VAD необхідно постійно носити з собою. Запасні батареї на випадок збою або розрядки пристрою. Щоб замінити акумулятор у них є 15 хвилин. До того ж, отвір, через який проходить шнур живлення, є сприятливим до появи інфекцій.

А от бездротовий VAD не потребує шнура живлення завдяки системі зарядки. Вона складається з індуктивної котушки приймача, акумулятора внутрішнього контролера, які імплантовані в груди пацієнта.

Один заряд пристрою може працювати протягом 8 годин, а щоб його зарядити, необхідно надіти жилет, який містить зовнішню котушку, яка заряджає внутрішню котушку з допомогою електромагнетизму.



Один заряд пристрою може працювати протягом 8 годин

Щоб відстежити рівень батареї є монітор на зап'ясті. При розрядці або серйозних несправності спрацьовує внутрішній вібраційна сигналізація. На випадок якщо щось піде не так з бездротовою системою зарядки, передбачена опція резервного живлення традиційним способом.

Цей пристрій дозволяє людям вільно виконувати свої повсякденні справи, не турбуючись про підключення до джерела живлення через провід, і на кілька годин може забути про необхідність бути підключеним до мережі.

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