Вчені з ОАЕ пропонують лікувати COVID-19 стовбуровими клітинами: деталі

Іноваційне лікування COVID-19 розробили в ОАЕ. В дослідницькому центрі Абу-Дабі пропонують вводити хворим препарат на основі стовбурових клітин.

Вчені вже провели перший етап випробування, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на посольство ОАЕ в Україні.

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У 73 хворих вилучили стовбурові клітини з крові і активізували в лабораторних умовах. Потім такі клітини ввели в аерозольний препарат, який давали нюхати пацієнтам.

Всі піддослідні продемонстрували покращення свого стану, побічних ефектів у них не виявили. За словами дослідників, лікувальний ефект досягається шляхом регенерації клітин легенів та модулювання імунної відповіді організму.

The Emirati #COVID19 treatment was developed by a team of doctors and researchers at the #AbuDhabi Stem Cell Center️ pic.twitter.com/cHUp8PeMRa — هزاع (@Hazaaelabdouli) May 2, 2020

Зараз розпочався другий етап тестування, який має завершитися за кілька тижнів. Якщо результати будуть позитивними, їх запустять у виробництво.

Втім, вже зараз вчені попереджають, що препарат дозволяє значно покращити стан пацієнта, але не може повністю замінити чинні терапевтичні процедури.