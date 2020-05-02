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Вчені з ОАЕ пропонують лікувати COVID-19 стовбуровими клітинами: деталі

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В ОАЕ розробили метод лікування COVID-19
В ОАЕ розробили метод лікування COVID-19 / saudigazette.com.sa

Іноваційне лікування COVID-19 розробили в ОАЕ. В дослідницькому центрі Абу-Дабі пропонують вводити хворим препарат на основі стовбурових клітин.

Вчені вже провели перший етап випробування, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на посольство ОАЕ в Україні.

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У 73 хворих вилучили стовбурові клітини з крові і активізували в лабораторних умовах. Потім такі клітини ввели в аерозольний препарат, який давали нюхати пацієнтам.

Всі піддослідні продемонстрували покращення свого стану, побічних ефектів у них не виявили. За словами дослідників, лікувальний ефект досягається шляхом регенерації клітин легенів та модулювання імунної відповіді організму.

Зараз розпочався другий етап тестування, який має завершитися за кілька тижнів. Якщо результати будуть позитивними, їх запустять у виробництво.

Втім, вже зараз вчені попереджають, що препарат дозволяє значно покращити стан пацієнта, але не може повністю замінити чинні терапевтичні процедури.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Медицина Лікування Здоров'я ОАЕ
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