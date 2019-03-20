Вчені з США створили протизаплідні сережки

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Вчені з США створили протизаплідні сережки
Вчені з США створили протизаплідні сережки / il-tuo-farmacista.it

Хіміки з Технологічного інституту Джорджії розробили нову форму контрацептивів – протизаплідні засоби у вигляді сережок.

За їх словами, такі засоби є кращою альтернативою таблеткам, пише Daily Mail.

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При прийомі оральних таблеток важливо точно дотримуватися дози. Це підвищує ефективність ліків. Натомість хоча б одна пропущена таблетка збільшує ризик завагітніти.

Хоча б одна пропущена таблетка збільшує ризик завагітніти
Хоча б одна пропущена таблетка збільшує ризик завагітніти

Сережки містять синтетичні гормони, які надходять в організм через мочку вуха. Таким чином ризик забути про прийняття контрацептивів зводиться до мінімуму.

Експерти заявляють, що добровольці вже протестували прикраси. Розробка показала високі результати. Незабаром вчені збираються вивести свою протизаплідні сережки на ринок.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жіноче здоров’я дослідження
Джерело: 24 Канал
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