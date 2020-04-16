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Вчені з Уханя справді створили коронавірус, але не COVID-19: деталі

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Чи є коронавірус штучним / Unsplash

Прибічники теорії змови звинувачують у пандемії COVID-19 вчених Уханської вірусологічної лабораторії. Цікаво, що дослідники у 2015 справді й сконструювали вірус, наближений до теперішнього. Але важливим є той факт, що ці віруси відрізняються на генетичному рівні.

Гени SARS-CoV-2 та тодішнього вірусу не збігаються на десятки відсотків й відмінностей у них більше, ніж на 5 тисяч нуклеотидів, про це йдеться у дослідженні, опублікованому на Taylor & Francis

До теми Чи справді COVID-19 створили люди: міф та правда про лабораторну теорію

У 2015 році світ сколихнула стаття у Nature, яка й зародила теорію змови. Двоє американців та двоє китайських учених з Лабораторії спеціальних патогенів та біобезпеки Уханського інституту вірусології взяли з кажана вірус та, грубо кажучи, поєднали його з вірусом атипової пневмонії 2002-2003 років. Тоді вченим вдалося створити штучний вірус, який вони назвали SHC014-MA15. Дослідники знайшли спосіб інфікувати ним лабораторних мишей, клітини людини та мавпи. 

Зазначимо, що цілий ряд наукових груп очікував появи нового коронавірусу атипової пневмонії, оскільки це логічно з точки зору еволюції. Тобто вчені шукали шляхи боротьби з подібним явищем.

Їхнє дослідження отримало шквал критики через те, що "вірус міг би проникнути на зовні". Але ще у 2018 році виявилось, що вчені зуміли створити вакцину проти SHC014-MA15 – її тестували на мишах.

Й на превеликий жаль вчених, новий коронавірус 2019 року пішов не тим шляхом, яким вони очікували. SARS-CoV-2 "кріпиться" до клітин людини за допомогою іншого білка, тому вакцина, створена у 2018 році, виявилася непотрібною. 


Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Китай Фейки про коронавірус дослідження Вакцинація Наука Медицина Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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