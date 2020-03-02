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Вчені заперечують, що домашні тварини можуть переносити коронавірус

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Домашні тварини не переносять коронавірус / Unsplash

Не існує ніяких доказів того, що домашні тварини можуть захворіти на коронавірус. Кішки й собаки також не можуть передавати цю інфекцію своїм господарям.

Мільйонам власників собак і кішок не варто турбуватися про те, що їхні улюбленці захворіють коронавірусів або заразять своїх власників, пише The Time.

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Днями в Гонконзі у померанського шпіца виявили наявність коронавірусу, результат цього аналізу був "слабопозитивним" після мазків з носової й ротової порожнини. У собаки не проявлялися симптоми, але її взяли в карантин для подальших обстежень.

Однак вчені з Великобританії підкреслюють, що вкрай безвідповідально публікувати такі новини, оскільки не існує доказів наявності цього вірусу у тварин. Розповсюдження неперевіреної інформації може спровокувати масове знищення домашніх улюбленців в деяких державах з авторитарним режимом або з погано освіченим населенням.

Немає підтверджень, що домашні тварини можуть переносити коронавірус
Немає підтверджень, що домашні тварини можуть переносити коронавірус / unsplash.com

Чому в собаки знайшли коронавірус?

Швидше за все, позитивний тест на вірус у померанського шпіца пояснюється наявністю штаму в його шерсті, але не в крові. Туди він міг потрапити від господарів. Дослідники закликають робити відмінності між справжньою інфекцією і виявленням "наявності вірусу", яке може просто говорити про зовнішнє забруднення поверхонь, шкіри, волосся, вовни та інших біологічних структур. Навіть відносно цієї собаки не доведено, що в її аналізах виявлено коронавірус.

Існують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, в яких йдеться про те, що основним джерелом зараження є передача вірусу від людини до людини.

Міжнародна ветеринарна асоціація дрібних тварин (WSAVA) також підкреслює, що немає доказів, що домашні тварини можуть інфікуватися вірусом і передавати його господарям.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Світ тварин Профілактика захворювань
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