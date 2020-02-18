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Вчені заявили, що читати емоції людей з їхніх виразів обличчя є неможливим

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Читати емоції людей з їхніх виразів обличчя є неможливим / Unsplash

Вгадати настрій людини може здатися очевидним, якщо вона усміхається або демонструє сум. Однак у новому дослідженні вчені виявили, що спроби визначити емоції на основі міміки майже завжди були помилковими.

Міміка обличчя є поганим показником для визначення емоції людини, йдеться у дослідженні. Про це пише видання Daily Mail

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Професор Алекс Мартинес з Державного університету штату Огайо в США заявив, що неможливо виявити справжні емоції людини зі сторони міміки обличчя.

Не всі, хто усміхаються, радіють. Не всі, хто є щасливими, усміхаються. Якщо ти щасливий цілий день – ти не будеш обов'язково йти вулицею з усмішкою на обличчі,
– пояснив професор.

Алекс Мартинес сказав, що є деякі люди, які стверджують те, що вони можуть виявити емоції інших осіб: чи хтось винен у злочині чи ні, чи задоволений клієнт після покупки тощо.

"Наше дослідження показало, що ці твердження є повною маячнею. Ви не можете визначити ці речі", – відповів дослідник.


Ілюстративне фото / Getty Images

В одному експерименті вчені показали учасникам картинку з обрізаним обличчям чоловіка, який відкрив рот у криці. За словами дослідника, коли люди дивилися на це, вони думали: "Ого, цей хлопець дуже роздратований". Але коли учасники побачили повну світлину, вони зрозуміли, що на фото зображений футболіст, який святкує гол. 


Ілюстративне фото / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я дослідження Психологія Здорове життя
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