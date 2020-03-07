Вчені заявили, що симптоми коронавірусу змінюються
Китайські дослідники виявили зміни в клінічних симптомах зараження коронавірусом Covid-19 у порівнянні з початком спалаху вірусу, який розпочався на території китайського міста Ухань.
Про це повідомляє Social Science Research Network. На думку дослідників, у тих, хто захворів пізніше, симптоми проявлялися не так явно,
Читайте також Як протидіяти паніці через коронавірус: пояснення психологів
Дослідники розділили 89 пацієнтів Народної лікарні Уханьського університету на дві групи. В першу увійшла 31 людина, усі пацієнти інфікувалися з 16 по 22 січня, в другій групі – 58 осіб, заражених з 23 по 29 січня.
Які симптоми були у хворих, які заразилися з 16 по 22 січня
- висока температура,
- слабкість,
- біль у м’язах,
- виділення мокротиння,
- знижений рівень лімфоцитів.
Симптоми в пацієнтів, які були інфіковані коронавірусом з 23 по 29 січня
Симптоми були відсутні або були виражені слабше, а також з'явилися нові:
- кашель,
- нудота,
- діарея,
- тяжкість у грудях.
У висновку вчені заявили, що коронавірус нового типу може поступово трансформуватися в вірус, схожий на грип. Covid-19 також може не проявляти себе в організмі досить тривалий час
"Для Covid-19 дані на сьогоднішній день припускають, що 80% інфекцій є легкими або безсимптомними, 15% є тяжкими інфекціями, які вимагають кисневої терапії, і 5% є критичними випадками, які вимагають штучної вентиляції легень", – наголосили МОЗ.
Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.