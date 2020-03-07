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Вчені заявили, що симптоми коронавірусу змінюються

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Вчені заявили, що симптоми коронавірусу змінюються / GettyImages

Китайські дослідники виявили зміни в клінічних симптомах зараження коронавірусом Covid-19 у порівнянні з початком спалаху вірусу, який розпочався на території китайського міста Ухань.

Про це повідомляє Social Science Research Network. На думку дослідників, у тих, хто захворів пізніше, симптоми проявлялися не так явно, 

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Дослідники розділили 89 пацієнтів Народної лікарні Уханьського університету на дві групи. В першу увійшла 31 людина, усі пацієнти інфікувалися з 16 по 22 січня, в другій групі – 58 осіб, заражених з 23 по 29 січня.

Які симптоми були у хворих, які заразилися з 16 по 22 січня

  • висока температура,
  • слабкість,
  • біль у м’язах,
  • виділення мокротиння,
  • знижений рівень лімфоцитів.

Симптоми в пацієнтів, які були інфіковані коронавірусом з 23 по 29 січня

Симптоми були відсутні або були виражені слабше, а також з'явилися нові:

  • кашель,
  • нудота,
  • діарея,
  • тяжкість у грудях.

У висновку вчені заявили, що коронавірус нового типу може поступово трансформуватися в вірус, схожий на грип. Covid-19 також може не проявляти себе в організмі досить тривалий час

"Для Covid-19 дані на сьогоднішній день припускають, що 80% інфекцій є легкими або безсимптомними, 15% є тяжкими інфекціями, які вимагають кисневої терапії, і 5% є критичними випадками, які вимагають штучної вентиляції легень", – наголосили МОЗ.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Здорове життя
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