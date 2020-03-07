Вчені заявили, що симптоми коронавірусу змінюються

Китайські дослідники виявили зміни в клінічних симптомах зараження коронавірусом Covid-19 у порівнянні з початком спалаху вірусу, який розпочався на території китайського міста Ухань.

Про це повідомляє Social Science Research Network. На думку дослідників, у тих, хто захворів пізніше, симптоми проявлялися не так явно,

Читайте також Як протидіяти паніці через коронавірус: пояснення психологів

Дослідники розділили 89 пацієнтів Народної лікарні Уханьського університету на дві групи. В першу увійшла 31 людина, усі пацієнти інфікувалися з 16 по 22 січня, в другій групі – 58 осіб, заражених з 23 по 29 січня.

Які симптоми були у хворих, які заразилися з 16 по 22 січня

висока температура,

слабкість,

біль у м’язах,

виділення мокротиння,

знижений рівень лімфоцитів.

Симптоми в пацієнтів, які були інфіковані коронавірусом з 23 по 29 січня

Симптоми були відсутні або були виражені слабше, а також з'явилися нові:

кашель,

нудота,

діарея,

тяжкість у грудях.

У висновку вчені заявили, що коронавірус нового типу може поступово трансформуватися в вірус, схожий на грип. Covid-19 також може не проявляти себе в організмі досить тривалий час

"Для Covid-19 дані на сьогоднішній день припускають, що 80% інфекцій є легкими або безсимптомними, 15% є тяжкими інфекціями, які вимагають кисневої терапії, і 5% є критичними випадками, які вимагають штучної вентиляції легень", – наголосили МОЗ.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.