Зробили нове відкриття щодо причин розвитку деменції

Досі вважали, що хвороба Альцгеймера є генетичним захворюванням. Однак, тепер вчені провели дослідження з ідентичними близнюками й виявили, що це помилкове твердження. ДНК не "гарантує" розвиток хвороби.

Канадські вчені провели перше дослідження по вивченню природи хвороби Альцгеймера серед ідентичних (однояйцевих) трійнят. На час дослідження їм було 85 років, вони страждали на гіпертонію, у двох була діагностована хвороба Альцгеймера у віці 73 і 76 років, а також спостерігався обсесивно-компульсивний розлад.

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Як проходив експеримент

Дослідники оцінили послідовність генів і біологічний вік клітин організму (по клітинах крові) у трьох добровольців і їх дітей. Один з учасників експерименту також мав хворобу Альцгеймера, яку виявили у віці 50 років, а інший був здоровий. Обидва народилися від батька з хворобою Альцгеймера.

Початок хвороби Альцгеймера у трійнят вчені пояснили мутацією в гені APOE4, яку було у них виявлено. Однак такі висновки не могли пояснити хворобу в одного з дітей, у якого хвороба почалася раніше.

У батьків спостерігалося повільне прогресування захворювання, а у дитини деменція набула важку форму вже через п'ять років.

Згодом автори виявили, що біологічних вік клітин трійнят був на 6-10 років нижчий їх фактичного віку за паспортом. І навпаки, у дитини з раннім початком хвороби Альцгеймера клітинний вік був на 9 років вищим, що вказувало на прискорені процеси старіння в організмі.

Результати показують, що генетичний код людини не означає неминучого розвитку хвороби з віком. А відтак, це дає надії для людей, у яких в сімейному анамнезі є випадки хвороби Альцгеймера, не захворіти,

– заявила автор дослідження Морріс Фрідман.



Протоколу лікування деменції поки немає/Фото: Unsplash

Вчені продовжать працювати з цією унікальною родиною, аби визначити інші характерні для хвороби ознаки.

Наприклад, концентрацію бета-амілоїдних бляшок в мозку, які є головними біомаркерами хвороби. Також команда з'ясує, чи впливає біологічний вік на відстрочку або прискорення недуги.

До інших чинників, крім генетичної схильності, відноситься вплив навколишнього середовища і спосіб життя людини, які можуть підвищити або знизити ризики розвитку хвороби Альцгеймера.

Наприклад, нестача сну підвищує таку ймовірність, а здорова дієта і спорт знижують ризики.