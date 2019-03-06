Вчені зруйнували міф про шкоду вакцини проти кору, краснухи та паротиту

Масштабне дослідження данських вчених не підтвердило зв’язок між вакциною проти кору, паротиту, краснухи (КПК) та аутизмом у дітей.

У дослідженні співробітники Дослідницького інституту Statens Serum в Копенгагені вивчали дані 657 461 дитини, які народилися в період з 1999 по 2010 рік, пише журнал Annals of Internal Medicine.

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У 95% дітей було щеплення проти КПК. Проаналізувавши дані вчені виявили, що лише у 6 517 дітей діагностували розлади аутистичного спектра (РАС).

Розлади аутистичного спектра – що це? Це порушення нейророзвитку при якому виникають труднощі у соціальній взаємодії, комунікації. У людей з діагнозом є обмежені, повторювані, стереотипні поведінка та інтереси. У РАС входить 5 хвороб: аутизм, синдром Аспергера, дитячий дезінтегративний розлад, синдром Ретта, неспецифічне первазивне порушення розвитку (або атиповий аутизм).

Вчені звертали увагу на такі фактори ризику, як вік батьків на момент народження дитини, передчасні пологи, низька вага при народженні, наявність РАС у братів і сестер новонародженого і шкідливі звички матері під час вагітності.

Аналіз даних показав, що вакцина КПК не підвищує шанси на розвиток аутизму ні у дітей, що входять до групи ризику, ні у інших дітей.



Вчені зруйнували міф про ускладнення після введення вакцини КПК

Крім того, серед дівчаток, які народилися з 1999 по 2001 рік і отримували вакцину, ризик аутизму навіть трохи знизився.

Звідки з'явився міф про шкоду щеплення

Міф про зв'язок між вакцинами і аутизмом виник після дослідження, яке опублікували в 1998 році в медичному журналі The Lancet.

Його автор – Ендрю Вейкфілд – в 2010 році втратив медичну ліцензію. А в 2011 році The Lancet відмовився від дослідження і відкликав публікацію після того, як розслідування показало, що Вейкфілд змінив або спотворив інформацію про 12 дітей, щоб вона підтверджувала його теорію.

Додамо, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендує проводити щеплення проти КПК двома дозами – у 12 місяців та 6 років.

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