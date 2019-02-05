Вчені зруйнували популярний міф про татуювання

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Вчені зруйнували популярний міф про татуювання
Вчені зруйнували популярний міф про татуювання / unsplash.com

Німецькі дослідники з Інституту когнітивних наук ім. Планка зруйнували помилкове твердження про те, що людям з татуюванням заборонено йти на процедуру МРТ.

Науковці експериментальним способом довели, що наявність перманентних малюнків на шкірі не спричиняє при томографії больових відчуттів, інформує NEJM.

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У експерименті взяли участь 300 людей, які мали кілька татуювань на тілі. Усі вони пройшли процедуру МРТ та розповіли про відчуття.

 
МРТ – що це?
Магнітно-резонансна томографія дозволяє отримати детальне зображення внутрішніх органів за допомогою магнітного поля. МРТ застосовується для обстеження
• судин і структур головного мозку;
• шийного, грудного, попереково-крижового відділів хребта;
• суглобів;
• органів черевної порожнини;
• органів заочеревинного простору;
• органів малого тазу;
• м'яких тканин.

МРТ
МРТ

За словами дослідників, більша частина учасників не відчували жодних побічних ефектів, які пов’язані з татуюваннями. Лікар зафіксував певний випадок – поколювання на шкірі, які були пов’язані зі скануванням. Однак неприємне відчуття зникло протягом 24 годин і волонтеру не знадобилася медична допомога.

Високочастотне поле направлено на сканування головного мозку, але воно поширюється і на верхню частину тіла, де часто є татуювання. Навіть найслабше поле в обладнанні для МРТ в 10 тисяч разів сильніше, ніж магнітне поле Землі.

Людям з татуюванням не заборонено йти на процедуру МРТ
Людям з татуюванням не заборонено йти на процедуру МРТ

Завдяки цьому експерименту вчені зруйнували одразу два міфи – деякі чорнила містять залізо, яке під час МРТ може вирвати дрібні частинки шкіри та після проведення процедури можна отримати опіки.

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Теги: Здоров'я дослідження Лікування
Джерело: 24 Канал
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