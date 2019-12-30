Вчених, які створили ГМО-дітей ув'язнили за досліди над ембріонами

Генетика, який створив перших ГМО-немовлят, стверджуючи, що позбавив їх від небезпеки зараження ВІЛ, засудили до трьох років в'язниці. Його соратників теж притягнули відповідальності за експерименти з людськими ембріонами.



Китайського вченого Хе Цзянькуя ув'язнили за досліди зі створення ГМО-дітей, пише Хайтек. Минулого року вчений прославився на весь світ, оголосивши про народження перших генетично відредагованих дітей.

Читайте також: ГМО-діти з Китаю, крім імунітету до СНІДу, могли отримати ще й суперздібності

З ДНК дівчаток-близнят був видалений ген, який робить їх уразливими до ВІЛ. У науковій спільноті його досліди називали неетичними та шахрайськими.

Після цього ним зацікавилися спецслужби, а тепер суд виніс рішення: крім тюремного терміну, Цзянькуя засудили до солідного штрафу: 3 млн юанів (близько $ 430 тисяч).



Хе Цзянькуя засудили за досліди над людськими ембріонами/Фото:The He Lab / Wikipedia

Разом з ним засуджені ще двох вчених: Чжан Женьлі отримав два роки в'язниці та 1 млн юанів штрафу, а Цинь Цзіньчжоу – отримав 1,5 роки ув'язнення з відстрочкою виконання вироку на два роки й штраф в 500 тисяч юанів.

Суд проходив в закритому режимі, відтак відомий лише вердикт.

Досліди команди визнані незаконною змовою з метою отримання прибутку. За даними суду, спільники підробили документи про відповідність експерименту морально-етичним нормам.



Батьки, які погодились на експеримент, не знали, що метод незаконний/Фото:Unsplash

Подружні пари, які брали участь в дослідах, ввели в оману – ті вважали, що досліди проводяться законно. Також зловмисники не довели до відома про зміну генома ембріонів лікарів, які проводили операції зі штучного запліднення.

Суть "захисту від ВІЛ" полягала в наступному. У кожній з трьох відібраних пар батько був хворий на ВІЛ. За допомогою CRISPR-Сas9 дослідники відключали в ембріонів ген CCR5, відповідальний за кодування білка, який дозволяє ВІЛ проникнути в клітину.

За даними суду, після ЕКЗ народилися три дівчинки зі зміненою ДНК.