Вченим вдалося зупинити стійкий туберкульоз

Вченим вдалося побороти інфекційні захворювання у людей, котрі мали резистентність до препаратів. Відтак, пів мільйона людей, на яких більше не діяли препарати, тепер мають шанс на одужання.

Дослідники Університету Суррея знайшли життєво важливий механізм збудника туберкульозу, впливаючи на який можна зупинити прогресування хвороби.

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За даними ВОЗ, станом на 2019 рік 484 тисячі осіб хворіють на стійку форму туберкульозу, а 1.5 млн людей щорічно вмирає від захворювання.

Теперішнє лікування не допомагає, бо штами збудника туберкульозу набули стійкості й не реагують на препарати.

Резистентність – що це? Резистентність до антибіотиків чи стійкість до антибіотиків – це процес, при якому у бактерій з часом розвивається стійкість до антибіотиків. У міру розвитку стійкості, ефективність ліків поступово знижується і в результаті втрачається повністю.

Збудником туберкульозу є бактерія Mycobacterium tuberculosis. Аналізуючи процеси розмноження та поширення патогену, вчені знайшли його вразливе місце в джерелі азоту, що необхідний для поділу туберкульозної палички та виробництва білків.

Відкриття вчених

Вчені з’ясували, що найбільшу частину азоту для виживання бактерія отримує з амінокислоти глутаміну в клітинах крові.

Відтак, обмеження доступ до азоту зупинить ріст бактерії всередині клітин крові, а відтак виключить поширення захворювання.

Нові препарати повинні бути здатними блокувати бактерії та унеможливлювати її розмноження та поширення по організмі.

Вчені зазначають, що продовжують дослідження. Однак, результати, які вони вже отримали говорять про те, що побороти резистентний туберкульоз вдасться.

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