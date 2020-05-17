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Вчений, який першим забив на сполох, розповів, як в Китаї замовчували епідемію

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Вчений помітив замовчування масштабів епідемії і вистув на центральному телеканалі
Вчений помітив замовчування масштабів епідемії і вистув на центральному телеканалі / cnn.com

Влада Уханя приховувала правду про спалах епідемії коронавірусу в січні. Посадовці знецінювали небезпеку нового вірусу і не називали точну кількість інфікованих.

Про це повідомило видання CNN. В статті йдеться про китайського науковця відомого як "герой SARS", він також боровся зі спалахом епідемії атипової пневмонії у 2003 році. 

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Вчений першим публічно заявив про передачу вірусу від людини до людини

Саме Чжун Наньшань 20 січня заявив в ефірі державного телебачення CCTV, що коронавірус може передаватися від людини до людини.

Попри те, що місцева влада Уханя стверджувала, що прямих доказів такої передачі немає. Чиновники заявляли, що ситуація під контролем.

Герой-дослідник провів власне розслідування

18 січня вчений зі своєю командою відправився в Ухань, щоб провести розслідування. Вже тоді він зібрав безліч доказів того, що ситуація набагато серйозніша, ніж повідомили в офіційних звітах.

До теми: Китай приховував коронавірус майже тиждень, – ЗМІ

Місцевій владі  не подобалося говорити правду,
– розповів Чжун Наньшань.

Саме він заявив про потребу закрити Ухань

Влада продовжувала мовчати про справжні масштаби захворювання. Епідеміолог запідозрив проблему тоді, коли офіційне число випадків зараження в Ухані залишалося незмінним впродовж понад 10 днів.

На той час інфекція вже поширилася далеко за межі Уханя.

Саме Чжун Наньшань запропонував закрити Ухань, аби зупинити поширення епідемії. Втім, інфекція вже не піддавалася контролю і набула масштабів пандемії.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Китай Лікування Здоров'я
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