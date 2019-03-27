Вчений створив алкоголь, який не викликатиме похмілля

Британський дослідник заявив: за 5 років в продажі з’явиться алкоголь, який не викликатиме похмілля. Вся річ – у спирті.

Розробник продукту, професор Імперського коледжу Лондона і науковий співробітник Хамерсмітскої лікарні Девід Натт винайшов синтетичний спирт Alcarelle ще у 1983 році, пише Guardian.

Читайте також: Скільки можна випити алкоголю за вечір: норма від ВООЗ

Цей спирт дозволяє відчувати сп’яніння, але не призводить до інтоксикації. Попри це, смак алкоголю не надто приємний, тому вчені намагаються удосконалити напій.

Похмілля – симптоми нестерпний головний біль пульсуючого характеру;

сухість у роті, печія, спрага;

серцебиття, порушення ритму серця;

підсилене виділення сечі, порушення випорожнення;

різке психічне сприйняття навколишнього середовища, тремтіння кінцівок і всього тіла, дратівливість;

почервоніння очей, чутливість до світла і шуму, втрата апетиту;

депресія, може охопити так звана "адреналінова туга" – почуття провини, відчуття, що напередодні зробив щось неналежне і неправильне.

Вчений об’єднався з дієтологами, щоб представити готовий напій для схвалення регулюючим органам. Зазвичай це займає близько 5 років, але через унікальність напою, може піти і більше часу.

Alcarelle, ймовірно, буде регулюватися як харчова добавка або інгредієнт. Тому проводяться не клінічні випробування, а тестування на безпеку. Продукт ще не пройшов цю процедуру, тому поки продегустувати його можна лише в лабораторії Натта.



Відомо, що напій не буде погано впливати на печінку. Проте він містить багато хімічних з'єднань, які можуть впливати на інші органи та функції людини.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.