Вчений створив алкоголь, який не викликатиме похмілля

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Розробник алкоголю без похмілля Девід Натт
Розробник алкоголю без похмілля Девід Натт / theguardian.com

Британський дослідник заявив: за 5 років в продажі з’явиться алкоголь, який не викликатиме похмілля. Вся річ – у спирті.

Розробник продукту, професор Імперського коледжу Лондона і науковий співробітник Хамерсмітскої лікарні Девід Натт винайшов синтетичний спирт Alcarelle ще у 1983 році, пише Guardian.

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Цей спирт дозволяє відчувати сп’яніння, але не призводить до інтоксикації. Попри це, смак алкоголю не надто приємний, тому вчені намагаються удосконалити напій.

 
Похмілля – симптоми
  • нестерпний головний біль пульсуючого характеру;
  • сухість у роті, печія, спрага;
  • серцебиття, порушення ритму серця;
  • підсилене виділення сечі, порушення випорожнення;
  • різке психічне сприйняття навколишнього середовища, тремтіння кінцівок і всього тіла, дратівливість;
  • почервоніння очей, чутливість до світла і шуму, втрата апетиту;
  • депресія, може охопити так звана "адреналінова туга" – почуття провини, відчуття, що напередодні зробив щось неналежне і неправильне.

Вчений об’єднався з дієтологами, щоб представити готовий напій для схвалення регулюючим органам. Зазвичай це займає близько 5 років, але через унікальність напою, може піти і більше часу.

Alcarelle, ймовірно, буде регулюватися як харчова добавка або інгредієнт. Тому проводяться не клінічні випробування, а тестування на безпеку. Продукт ще не пройшов цю процедуру, тому поки продегустувати його можна лише в лабораторії Натта.

Відомо, що напій не буде погано впливати на печінку. Проте він містить багато хімічних з'єднань, які можуть впливати на інші органи та функції людини.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь дослідження
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