Вдалося омолодити старий мозок

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Вдалося омолодити старий мозок (ілюстрація)
Вдалося омолодити старий мозок (ілюстрація) / macleans.ca

Дослідники з Кембриджського університету стовбурових клітин у Великобританії змогли зворотно обернути старіння головного мозку у щурів.

Дослідники вивчили центральну нервову систему молодих і старих гризунів, пише MedicalXpress.

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Це потрібно для визначення впливу збільшення жорсткості мозку на функції клітин-попередників олігодендроцитів.

 
Олігодендроцити – що це?

Це тип клітин мозку, різновид нейроглії. Основні їх функції підтримувати й ізольовувати аксони (відростки нейронів) в центральній нервовій системі (головний і спинний мозок) деяких хребетних.

Олігодендроцити створюють мієлінову оболонку і збільшують швидкість проходження імпульсів. Відомо, що ця оболонка ушкоджується при розсіяному склерозі.

Під час експерименту біологи пересаджували олігодендроцити старих щурів в мозок молодих тварин. Виявилося, що при цьому клітини поверталися до молодого фенотипу. Вчені також створили різні матеріали, що імітують молодий і старий, більш жорсткий мозок.

via GIPHY

У олігодендроцитів видаляли білок Piezo1, який сигналізує клітині, чи середовище м'яке або тверде. За відсутності білка клітини навіть жорсткий матеріал "вважали" м'яким і відновлювали колишню здатність до регенерації.

Вчені сподіваються, що результати їх роботи допоможуть розробити нові підходи лікування пацієнтів з розсіяним склерозом.

 
Розсіяний склероз – що це?

Це досить поширене, проте не до кінця вивчене захворювання. У світі понад 2 мільйонів людей страждають на цю недугу. При розсіяному склерозі (РС) імунна система повністю знищує захисну оболонку, яка захищає нерви (мієлінова оболонка). Внаслідок цього руйнується взаємозв’язок між мозком та іншими частинами тіла.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Мозок
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