Вдалося зупинити розвиток хвороби Альцгеймера

Американські вчені знайшли спосіб сповільнити розвиток хвороби Альцгеймера. Він полягає в періодичному переливанні крові літнім пацієнтам.

Під час вивчення вікових хвороб мозку дослідники виявили, що в молодій крові містяться білки "хронокіни".

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Хронокіни – що це? Це білки, які містяться в плазмі крові і, згідно з деякими даними, позитивно впливають на центральну нервову систему, відновлюючи роботу нейронів головного мозку і сприяючи процесам регенерації стовбурових клітин. Відомо, що вміст хронокінів з віком змінюється, значно зменшується в старості. Останнє й призводить до розвитку нейродегенеративних захворювань.

В ході дослідження узяли участь 40 осіб з хворобою Альцгеймера. Вчені вводили їм кров з цими білками протягом п'яти днів.

Після 12-тижневої перерви лікування проводили знову.

По завершенні експерименту дослідники провели тест, який оцінює когнітивні порушення в роботі мозку. Результати продемонстрували стабільний стан пацієнтів.

Це може здатися поганим результатом, але, за словами вчених, це далеко не так. Річ в тім що за 12 тижнів результати тестів повинні були знизитися, оскільки за цей час процеси дегенерації мозку при нормальному перебігу хвороби сповільнитися просто не могли.

Варто зауважити, що це вже друга фаза випробувань і під час першої – на лабораторних тваринах – результат був позитивним.

Хвороба Альцгеймера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.



Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті та старечого недоумства.

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