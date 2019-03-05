Вдруге в історії медицини людині вдалося побороти ВІЛ

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Вірус імунодефіциту призводить до захворювання людини на ВІЛ-інфекцію та СНІД
Вірус імунодефіциту призводить до захворювання людини на ВІЛ-інфекцію та СНІД / Фото із відкритих джерел

Особу пацієнта, якому вдалося одужати, не розголошують. Відомо тільки, що це – британець.

Чоловік підчепив небезпечний вірус у 2003 році, та по медичну допомогу звернувся лише у 2012-му, зазначили у The Guardian.

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У тому ж році у нього виявили ще й рак крові. Хворого вирішили лікувати від обох недуг методом, який раніше допоміг одужати американцю Тімоті Рею Брауну – йдеться про пересадку стовбурових клітин. 

Тімоті Рей Браун
У 2012 році Браун оголосив про створення Фонду для боротьби з ВІЛ та СНІДом

Біоматеріал взяли від донора з генною мутацією, вона стійка до ВІЛу. Це складний метод, адже пересадка стовбурових клітин не завжди проходить успішно, та все ж цього разу дала позитивний результат.

Крім цього, це дорога та небезпечна операція й не завжди вдається знайти донорів з потрібною мутацією.

Після операції пацієнт припинив приймати ліки проти вірусу. Через 18 місяців його аналізи підтвердили відсутність вірусу в крові, що дає надію на одужання кожному з майже 37 мільйонів носіїв ВІЛ у світі. 

 
ВІЛ – симптоми
Втома і швидка стомлюваність;
Підвищення температури або лихоманка;
Збільшення лімфовузлів на шиї;
Втрата ваги;
Гіпергідроз (підвищена пітливість);
Грибкові інфекції (мається на увазі і грибок нігтів і стоп , і молочниця і ін.)

Лікар Равіндра Гупта назвав свого пацієнта "функціонально вилікуваним", та зазначив, що говорити про цілковитий успіх операції поки що рано.

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Теги: Здоров'я Великобританія Медицина ВІЛ СНІД Лікування
Джерело: 24 Канал
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