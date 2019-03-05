Вдруге в історії медицини людині вдалося побороти ВІЛ

Особу пацієнта, якому вдалося одужати, не розголошують. Відомо тільки, що це – британець.

Чоловік підчепив небезпечний вірус у 2003 році, та по медичну допомогу звернувся лише у 2012-му, зазначили у The Guardian.

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У тому ж році у нього виявили ще й рак крові. Хворого вирішили лікувати від обох недуг методом, який раніше допоміг одужати американцю Тімоті Рею Брауну – йдеться про пересадку стовбурових клітин.



У 2012 році Браун оголосив про створення Фонду для боротьби з ВІЛ та СНІДом

Біоматеріал взяли від донора з генною мутацією, вона стійка до ВІЛу. Це складний метод, адже пересадка стовбурових клітин не завжди проходить успішно, та все ж цього разу дала позитивний результат.

Крім цього, це дорога та небезпечна операція й не завжди вдається знайти донорів з потрібною мутацією.

Після операції пацієнт припинив приймати ліки проти вірусу. Через 18 місяців його аналізи підтвердили відсутність вірусу в крові, що дає надію на одужання кожному з майже 37 мільйонів носіїв ВІЛ у світі.

ВІЛ – симптоми Втома і швидка стомлюваність;

Підвищення температури або лихоманка;

Збільшення лімфовузлів на шиї;

Втрата ваги;

Гіпергідроз (підвищена пітливість);

Грибкові інфекції (мається на увазі і грибок нігтів і стоп , і молочниця і ін.)

Лікар Равіндра Гупта назвав свого пацієнта "функціонально вилікуваним", та зазначив, що говорити про цілковитий успіх операції поки що рано.

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