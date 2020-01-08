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Веганство визнали релігією: тепер воно під захистом закону

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Етичне веганство визнали філософським світоглядом. Суд Великобританії постановив, що веганство підпадає під Закон 2010 року про рівність і недопущення дискримінації.

Відтак, із січня 2020 року у Великій Британії веганство з етичних міркувань буде захищатися законом нарівні з релігійними віруваннями, пише BBC.

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Рішення прийнято за позовом вегана Джорді Касамітьяни, який звинуватив свого минулого роботодавця, благодійну організацію League Against Cruel Sports, у звільненні через його погляди.


Джорді Касамітьян задоволений рішенням суду/Фото:PA MEDIA

За словами чоловіка, його звільнили після того, як він розповів колегам, що організація вкладала кошти з пенсійних фондів в компанії, які займаються тестуванням продуктів на тваринах.

У компанії спростовують подібні заяви та запевняють, що причина звільнення не в поглядах.

Етичні вегани абсолютно виключають експлуатацію тварин: не носять шкіряного одягу і не використовують товари компаній, що проводять випробування на тваринах.

Веганство – це суворе вегетаріанство, раціон виключає всі види м'яса тварин, птахів, риби, яйця, молоко, морепродукти та мед.

Вегани також не ходять у цирки й зоопарки, а навіть протестують проти того, щоб люди заводили домашніх тварин у квартирах (це неприродні умови для тварин).

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
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